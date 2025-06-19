Muğla'da Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Muğla'da Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Muğla, turizm güvenliği kapsamında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen "Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı", keenegalakkan Valiliğini ziyaret ettikten sonra başladı.

Toplantı öncesinde Karaloğlu, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile bir araya gelerek bölgedeki güvenlik çalışmaları hakkında bilgi alıp, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Sonrasında, Vali Özer Türk Salonu'nda düzenlenen toplantıya geçildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu önemli toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Muğla'daki kaymakamlar ile birlikte 4 ilin emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve turizm müdürleri katıldı.

Bu toplantının, Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinin güvenliğini artırmayı hedeflediği bildiriliyor.

Muğla'da İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında "Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Karaloğlu ve beraberindeki heyet, toplantı kapsamında Muğla Valiliğine ziyarette bulundu.

Muğla'da İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında "Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Karaloğlu ve beraberindeki heyet, toplantı kapsamında Muğla Valiliğine ziyarette bulundu.