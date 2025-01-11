Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Köyceğiz'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kilogram LSD ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 20:29
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kilogram LSD Ele Geçirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucunda, Çandır Mahallesi'nde ikamet eden A.F.U.'nun evde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaşıldı.

Operasyonda Büyük Miktarda Uyuşturucu Bulundu

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu imalatı için laboratuvar olarak kullanılan adrese gerçekleştirilen operasyonda, buzdolabında 22 kilogram LSD bulundu. Ayrıca, evde elektrikli gıda kurutma cihazı, 3 hassas terazi, 2 kapsül dolum cihazı, 2 bitki üretim aparatı, 90 enjektör ve 2 bin boş kapsül ele geçirildi.

Operasyon sonrası 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

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