Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kilogram LSD Ele Geçirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucunda, Çandır Mahallesi'nde ikamet eden A.F.U.'nun evde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaşıldı.

Operasyonda Büyük Miktarda Uyuşturucu Bulundu

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu imalatı için laboratuvar olarak kullanılan adrese gerçekleştirilen operasyonda, buzdolabında 22 kilogram LSD bulundu. Ayrıca, evde elektrikli gıda kurutma cihazı, 3 hassas terazi, 2 kapsül dolum cihazı, 2 bitki üretim aparatı, 90 enjektör ve 2 bin boş kapsül ele geçirildi.

Operasyon sonrası 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklandığı bildirildi.