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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 21:43
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Muğla'da yürütülen uyuşturucu ticareti operasyonu büyük bir yankı uyandırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan kapsamlı operasyonlarda, şüphelilerle birlikte bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 250 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan kişilerin 6'sı, hakimlik tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.

Muğla'daki bu operasyon, il genelinde artan uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı....

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 250 lira ele geçirildi.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı....

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 250 lira ele geçirildi.

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