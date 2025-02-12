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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda Dört Zanlı Tutuklandı

Muğla'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:14
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda Dört Zanlı Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti operasyonunda dört zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldıkları şahısları adliyeye sevk etti.

Operasyonlar sırasında ele geçirilen birim miktar uyuşturucu ve hassas terzi ile birlikte toplamda dört şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer Şüphelilere Yönelik İşlemler

Ayrıca, aynı soruşturma kapsamında altı şüpheli hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlarından adli işlemler başlatıldığı bilgisi edinildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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