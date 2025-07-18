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Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Zanlı Tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 15:27
Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Zanlı Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucu, 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bölgedeki uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında harekete geçti.

Yapılan operasyonda, uyuşturucu maddelerin yanı sıra bir tabanca, iki şarjör, 112 fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü, bu tür operasyonların devam edeceğini duyurdu.

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı....

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, uyuşturucu ile tabanca, 2 şarjör, 112 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı....

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, uyuşturucu ile tabanca, 2 şarjör, 112 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

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