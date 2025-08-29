DOLAR
Muğla'da yangın söndürme uçağı Yatağan'da tarlaya zorunlu iniş yaptı

Aydın yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki 1 kişi hastaneye kaldırıldı, hayati tehlike yok.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 20:13
Aydın'daki orman yangınına müdahale etmek üzere Muğla'dan havalanan yangın söndürme uçağının, henüz belirlenemeyen bir nedenle Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bir tarlaya zorunlu iniş yaparak yan yattığı bildirildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada uçağın kaza sonrası yan yattığını ve olay yerinde müdahale çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Uçakta bulunan 1 kişi sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yetkililer, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.

