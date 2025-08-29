Muğla'da yangın söndürme uçağı Yatağan'da tarlaya zorunlu iniş yaptı

Muğla'da yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Aydın yangınına müdahale eden uçak Yatağan'da yan yattı

Aydın'daki orman yangınına müdahale etmek üzere Muğla'dan havalanan yangın söndürme uçağının, henüz belirlenemeyen bir nedenle Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bir tarlaya zorunlu iniş yaparak yan yattığı bildirildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada uçağın kaza sonrası yan yattığını ve olay yerinde müdahale çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Uçakta bulunan 1 kişi sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yetkililer, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.

