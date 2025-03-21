Muğla'da Yem Kırma Makinesine Düşen Çiftçi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yem kırma makinesine düşen çiftçi Fevzi Karakartal hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:00
Muğla'da Yem Kırma Makinesine Düşen Çiftçi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, yem kırma makinesine düşen çiftçi Fevzi Karakartal (38) hayatını kaybetti.

Köyceğiz Mahallesi'nde evinin bahçesindeki samanları yem kırma makinesine atan Karakartal, dengesini kaybederek makinenin içine düştü. Olayı fark eden yakınları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye hızlıca sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, yaptıkları kontrolde Karakartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda, yem kırma makinesi Karakartal'ın cenazesinin çıkarılması için vinç yardımıyla Orman İşletme garajına götürüldü. Bursa'dan gelen ekiplerin makineyi sökmesinin ardından, Karakartal'a ulaşıldı.

Karakartal'ın cenazesi daha sonra Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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