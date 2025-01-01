Muğla'da Yılbaşı Denetimlerinde 72 Araç Trafikten Men Edildi

Muğla ve ilçelerinde yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, 72 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 870 aracın sürücüsüne ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi güvenliği artırmak amacıyla il genelinde 19 bin 995 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştirdi. Denetimlerde 9 bin 59 araç, 387 işyeri, 59 metruk bina ve 124 park kontrol edildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı ve kayıp başvurusu yapılan bir kişi bulundu. Ayrıca, 12 kişiye adli ve idari işlem uygulanırken, 6 işyerine ise cezai yaptırım uygulandı.

Denetimlerde ele geçirilenler arasında bir miktar uyuşturucu, 24 sentetik ecza, 585 litre kaçak içki, 170 litre sahte içki, 37 bin 900 makaron, 180 paket kaçak sigara, 2 tabanca, kesici alet, kuru sıkı tabanca ve şarjör bulundu.