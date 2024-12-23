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Muğla’daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Bayram Çiçek Defnedildi

Muğla'daki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Bayram Çiçek, Mersin'in Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 17:01
Muğla’daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Bayram Çiçek Defnedildi

Muğla'da yaşanan üzücü bir helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Bayram Çiçek'in cenazesi, ailesinin yaşadığı Mersin'in Mut ilçesinde defnedildi. Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde, Çiçek’in yanı sıra üç kişi daha yaşamını yitirmişti.

Cenaze töreni, Muğla Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, naaşın ambulansla Mut ilçesine getirilmesiyle gerçekleştirildi. Kale Mahallesi Laal Paşa Camisi'nde düzenlenen törene, pilotun eşi Gülay Çiçek, oğlu Gökberk, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, birçok resmi yetkili de katıldı. Törende, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici de yer aldı.

Törende, Gülay Çiçek eşinin fotoğrafını öpüp tabutuna sarılarak duygu dolu anlar yaşadı. Bayram Çiçek’in cenazesi, İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından kıldırılan namazın ardından Hacınuhlu Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, helikopterdeki diğer hayatını kaybedenler arasında sorumlu pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal da bulunuyor.

Muğla'daki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Bayram Çiçek'in cenazesi...

Muğla'daki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Bayram Çiçek'in cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi. Naaşı ambulansla Mut ilçesine getirilen Çiçek için Kale Mahallesi Laal Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Muğla'daki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Bayram Çiçek'in cenazesi...

Muğla'daki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Bayram Çiçek'in cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi. Naaşı ambulansla Mut ilçesine getirilen Çiçek için Kale Mahallesi Laal Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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