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Muğla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle başarıyla kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 17:35
Muğla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, etkili havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının, Fadıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklandığı bildirildi.

Yangına Anında Müdahale

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yangına yönelik yapılan müdahaleler, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları hızla başlatıldı. Ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı önlemlerini alarak çalışmalara devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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