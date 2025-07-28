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Muğla’daki Orman Yangınlarının %88’i İnsan Kaynaklı Çıktı

Muğla'da 2025 yılında çıkan orman yangınlarının %88'inin insan kaynaklı olduğu açıklandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 15:13
Muğla’daki Orman Yangınlarının %88’i İnsan Kaynaklı Çıktı

Muğla'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Verileri Açıklandı

Muğla ve çevresinde bu yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğu bildirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik, asayiş ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarıyla ilgili toplantıda, kentte yaşanan yangınlara dair önemli veriler paylaştı.

Ülküdür, yangınların çoğunun ihmal, kaza ve kasıt kaynaklı olduğunu vurgulayarak, 2025 yılı itibarıyla çıkan orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğunu kaydetti.

Ziraat alanlarında yaşanan yangınların da ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Ülküdür, "Ziraat alanları bizi en çok yoran yangınlardan biri. Sorumluluk alanımız olsa da olmasa da müdahale ediyoruz." diye belirtti. 2025 yılı içinde toplam 82 ziraat alanı yangını çıktığını ve 223 hektar alanın etkilendiğini aktardı. Ayrıca, 56 hektarlık alanda orman yangınları meydana geldiğini duyurdu.

Yangınlara karşı hazırlıklı olduklarını belirten Ülküdür, bölge müdürlüğünün envanterinde 117 arazöz, 42 su ikmal aracı, 54 ilk müdahale aracı, 15 dozer, 14 greyder ve 2 gece görüş sistemine sahip helikopter bulunduğunu açıkladı.

Muğla ve çevresinde bu yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğu...

Muğla ve çevresinde bu yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğu bildirildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık (fotoğrafta), Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik, asayiş ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarıyla ilgili toplantıda, açıklama yaptı.

Muğla ve çevresinde bu yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğu...

Muğla ve çevresinde bu yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğu bildirildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık (fotoğrafta), Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik, asayiş ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarıyla ilgili toplantıda, açıklama yaptı.

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