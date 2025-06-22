Muğla'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Yeşilyurt Mahallesi Dere mevkisinde makilik ve zeytinlik alanlarda meydana gelen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle başarıyla söndürüldü.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları hızlıca bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangında 2 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının kontrol altına alınması, çevredeki halkı rahatlatırken, yetkililerin olayla ilgili araştırmaları devam etmektedir.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.