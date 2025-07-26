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Muğla'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum, Milas ve Kavaklıdere ilçelerinde çıkan yangınlar başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 16:14
Muğla'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Muğla'da Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum, Milas ve Kavaklıdere ilçelerinde dört ayrı noktada çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı.

Yangınlar ve Müdahaleler

Yangınlar, Milas ilçesine bağlı Kuzyaka ve Boğaziçi mahallelerinde tarım arazisi ve makilik alanlarda başladı. Olayın duyulması üzerine hemen bölgeye birçok ekip sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Ayrıca, Kavaklıdere ilçesinde bulunan Bakırcılar Mahallesi'nde de bir arazi yangını meydana geldi. Bu yangında, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızlı bir şekilde devreye girdi ve yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmaları başlattı. Yangının, elektrik direğindeki tellerin koparak kıvılcım çıkarması sonucu başladığı belirlendi.

Bodrum'daki Yangın

Öte yandan, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde de benzer bir yangın yaşandı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde, tarım arazisi ve otluk alandaki yangın da söndürüldü.

Muğla bölgesinde meydana gelen bu yangınlar, hem tarım alanları hem de yerleşim yerleri açısından büyük tehlikeler yaratabilirken, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin gösterdiği özveri ise takdirle karşılandı.

Muğla'nın Bodrum, Milas ve Kavaklıdere ilçelerinde dört noktada çıkan yangınlar kontrol altına...

Muğla'nın Bodrum, Milas ve Kavaklıdere ilçelerinde dört noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum, Milas ve Kavaklıdere ilçelerinde dört noktada çıkan yangınlar kontrol altına...

Muğla'nın Bodrum, Milas ve Kavaklıdere ilçelerinde dört noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

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