DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.599,33 0,59%

Muğla Dalaman açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı — 1 gözaltı

Muğla Dalaman açıklarında motor arızası yaşayan lastik bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı; 1 kişi göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:12
Muğla Dalaman açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı — 1 gözaltı

Muğla'nın Dalaman açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik müdahalesiyle botta mahsur kalanlar kurtarıldı, 1 şüpheli gözaltında

Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklamasına göre, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bildirildi. Bölgeden gelen yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Muş Samsun'da Kamu Yatırımlarını İnceledi
2
Muğla Milas'ta Şarampole Devrilen Otomobil: 2 Kişi Öldü
3
Mersin'de Kuyumcuda Altın Hırsızlığı İddiası: Polis İnceleme Başlattı
4
TALAN Hareketli Hedef Sistemi ile Keskin Nişancı Eğitimlerinde Devrim
5
AK Parti, 27 Mayıs Darbesini Kınadı: Vesayetçiliğe Karşı Mücadele Sürecek
6
AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş Hayatını Kaybetti
7
İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: 'Suriye'de Durum Aynı Kalmayacak'

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı