Muğla Dalaman açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı — 1 gözaltı

Muğla'nın Dalaman açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik müdahalesiyle botta mahsur kalanlar kurtarıldı, 1 şüpheli gözaltında
Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklamasına göre, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bildirildi. Bölgeden gelen yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.