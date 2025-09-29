Muğla'dan Sumud Filosu'na Destek: "Katil İsrail'i, zalimleri, soykırımı kınıyoruz"

Muğla'da düzenlenen basın açıklamasında yetkililer ve vatandaşlar Küresel Sumud Filosu'na destek vererek Gazze'ye yardım ve zulmün son bulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:37
Muğla'da, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması düzenlendi. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, Filistin'e destek sloganları attı.

Vali İdris Akbıyık: Gazze'de insanlık alarm veriyor

Programda konuşan Vali İdris Akbıyık, zulme karşı direnen ve Gazze'deki çocuklara sağlıklı gıda götüren tüm direnişçilere selam gönderdi. Akbıyık, Gazze'de insanlığın bittiğini, zulüm ve soykırım yaşandığını belirterek insanların ve çocukların açlıktan öldüğünü, sağlık hizmetlerine ulaşılamadığını ve musluklardan zehir aktığını söyledi.

Akbıyık'ın ifadeleri: "Gazze'de sadece Gazzeliler ölmüyor, insanlık ölüyor. Tüm insanlığa karşı bir zulüm, bir soykırım var. En büyük dileğimiz bu zulmün, soykırımın bir an önce bitmesidir. Türk milleti olarak tarihte her zaman mazlumun yanında olduk. Türkiye Cumhuriyeti bugün mazlum milletlerin umudu olmuştur. Gazze'ye en fazla yardım Türkiye Cumhuriyeti’nden gidiyor. Katil İsrail’i, zalimleri, soykırımı kınıyoruz. Her şeyimizle Sumud Filosu'nun, Gazze'nin yanındayız. Gazze özgür olana kadar, Filistin özgür olana kadar hep beraber her şeyimizle mücadele edeceğiz."

Belediye ve platform yetkililerinin mesajları

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Filistin halkının yaşadığı acılara rağmen umudunu kaybetmediğini, onurunu ve varlığını korumak için mücadele ettiğini vurguladı. Aras, Sumud Filosu'nun denizlerdeki direnişin sembolü olduğunu, bunun yalnızca bir dayanışma gösterisi değil aynı zamanda eyleme dönük bir yol olduğunu söyledi.

Filistin Destek Platformu İl Başkanı Emre Çay, Filistin davasının basit bir toprak veya siyasi anlaşmazlık olmadığını, vatansızlaştırılmaya çalışılan bir halkın kimlik mücadelesi ve sürgün edilen çocukların evlerine dönüş özlemi olduğunu anlattı.

Anadolu'dan Gazze'ye Platformu Hukuk Sorumlusu Ayşegül Mungan, Sumud Filosu'nda Muğla'yı temsilen yer alan Ayçin Kantoğlu'nun cesaretinin sadece Muğla için değil tüm Türkiye adına onur kaynağı olduğunu söyledi.

Sumud Filosu'ndan görüntülü bağlanma

Program sırasında Sumud Filosu'ndan görüntülü bağlanan Ayçin Kantoğlu, Gazze yakınlarında olduklarını ve bir aksilik olmazsa 3-4 gün içinde Gazze kıyılarında olmayı umduklarını belirtti. Kantoğlu, heyecanlı ve umutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Bu şiddet içermeyen bir sivil inisiyatif eylemidir. Allah nasip ederse kısa bir süre sonra insani bir koridor açmak için Gazze kıyılarında olacağız. Filistinli kardeşlerimize ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bizler denizde, sizler karada aynı gemide yol alıyoruz."

Program, gazeteci Deniz Uğur ve Anadolu'dan Gazze'ye Platformu Başkanı Fatih Tuğra Doruk'un görüntülü mesajlarıyla sona erdi.

