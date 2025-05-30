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Muğla'dan Yola Çıkan Genç, Türkiye'yi Yürüyerek Geziyor

21 yaşındaki Mahmut Çam, Muğla'dan başlayarak 14 ili gezdi ve Kastamonu'ya ulaştı. Amacı, Türkiye'nin 81 ilini yürüyerek keşfetmek.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 12:47
Muğla'dan Yola Çıkan Genç, Türkiye'yi Yürüyerek Geziyor

Yürüyerek Türkiye'yi gezmek amacıyla yaklaşık 50 gün önce yola çıkan 21 yaşındaki Mahmut Çam, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine ulaştı. 10 Nisan'da Muğla'dan yola çıkan Çam, yaklaşık 1500 kilometre katederek 14 ili gezdi.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Harmangeriş köyüne gelen Mahmut Çam, AA muhabirine, günlerdir yürüyerek Türkiye'yi gezdiğini söyledi. Yıllardır aklında olan bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktığını belirten Çam, "Konfor alanından çıkamadığım için bunu başaramıyordum. En sonunda konfor alanından çıkmayı başardığımda yola çıktım." dedi.

Turizm sektöründe çalışan ve macera dolu bir kişiliğe sahip olan Çam, "Arkadaşlarımla ufak bir tartışmanın ardından 20 kilometrelik bir yol yürümem gerekti. Otobanın ortasında araçtan inmiştim. Sonrasında baktım ki ben bunu yapabiliyorum, 'Neden bunu devam ettirmeyeyim' dedim. Eve dönüp eşyalarımı çöpe attıktan sonra yola çıktım." ifadesini kullandı.

Yolculuğuna Muğla'dan başladığını aktaran Çam, şöyle devam etti: "Ege sahillerinden Trakya üzerinden Karadeniz'e kadar geldim. Genellikle camilerde konaklıyordum. Geçimimi tarlalarda, bazen restoranlarda çalışarak, bazen de misafirperver insanlarımız sayesinde sürdürüyordum. 11. şehrim Karabük'e geldiğimde yolculuğu bitirme kararı almak üzereydim. Son paramla müzeleri gezmeye başladım. Oradan sonra Bartın istikametine döndüğümde yol üzerinde bir türbeye girdim. Türbede sağ olsunlar, beni çok iyi karşıladılar, çok fazla yardımcı oldular. Sonra Cide'ye geçtim."

Bu bölgede video ve fotoğraf çekmesi için arkadaşlarının kendisini teşvik ettiğini anlatan Çam, şunları kaydetti: "Şu anda Kastamonu'dayım. Buranın şelaleleri ve kanyonları çok fazla, beklediğim sürenin üzerinde kaldım, geziyorum, halen bitirebilmiş değilim. Amacım buranın bütün şelalelerini, kanyonlarını bitirdikten sonra Sinop üzerinden bütün Karadeniz'i, ardından Türkiye'nin 81 ilini yürüyerek gezmek. 81 ili gezdikten sonra dünyaya açılma hedefim var. Halen gücüm kuvvetim yerinde iken dünyaya açılacağım. Bu yola çıkarken güzel bir başlık edindim, küçük adımlarla büyük maceralara ulaşılabileceğini insanlara kanıtlamak istiyorum."

Yürüyerek Türkiye'yi gezmek amacıyla yaklaşık 50 gün önce yola çıkan 21 yaşındaki Mahmut Çam...

Yürüyerek Türkiye'yi gezmek amacıyla yaklaşık 50 gün önce yola çıkan 21 yaşındaki Mahmut Çam, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine ulaştı.

Yürüyerek Türkiye'yi gezmek amacıyla yaklaşık 50 gün önce yola çıkan 21 yaşındaki Mahmut Çam...

Yürüyerek Türkiye'yi gezmek amacıyla yaklaşık 50 gün önce yola çıkan 21 yaşındaki Mahmut Çam, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine ulaştı.

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