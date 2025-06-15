Muğla İztuzu Plajı'nda Caretta Caretta Yuvaları 300'e Ulaştı

Muğla'da Caretta Caretta Yuvaları Rekor Kırıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yuvalarının sayısının 300'e ulaştığı tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde, İztuzu'nda caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri sürdürülmekte.

Bu kapsamda, deniz kaplumbağalarının yuvaları kum üstü ve altı kafeslerle koruma altına alınıyor. Ayrıca, yuvaların sıcaklığı ve nem oranları da düzenli olarak ölçülüyor.

DEKAMER ekibi tarafından kumsalda belirlenen 300. yuvanın görüntüsü sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine verdiği demeçte, sezonun yarısına geldiklerini ve yuva sayısının 300'e ulaştığını belirtti.

Kaska, yuvalama sezonunun sonunda yaklaşık 700 yuvanın olacağını tahmin ettiklerini ifade ederek, "Geçen sene 781 yuva tespit etmiştik ve bu rekordu. Bu sene de o rakama yaklaşırız. Temmuzun ilk günlerinde de yavru çıkışlarının başlamasını bekliyoruz," dedi.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yuvalarının sayısının 300'e ulaştığı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) iş birliğinde İztuzu'nda caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yuvalarının sayısının 300'e ulaştığı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) iş birliğinde İztuzu'nda caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor.