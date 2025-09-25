Muğla Köyceğiz'te Oğul Annesini Av Tüfeğiyle Öldürdü — Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı annesini av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.

Olayın Detayları

Köyceğiz Mahallesi'nde dün akşam, aralarında belirlenemeyen nedenle tartışma çıkan Durgül S. (61) ile oğlu Soner S. (22) arasında kavga yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Soner S., annesini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Gözaltı ve Tutuklama

Olayın ardından jandarmadaki işlemleri tamamlanan Soner S., adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.