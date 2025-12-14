Muğla'nın Değerleri Belgeseli Büyük İlgi Görüyor

Muğla Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan 'Muğla'nın Değerleri' adlı kısa metrajlı belgesel dizisi, Valiliğin sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başlamasının ardından binlerce izlenmeye ulaştı. Yapım, görsel ve sözlü anlatımlarla Muğla'nın zengin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Belgeselin amacı ve içeriği

Belgesel dizisi, Muğla'nın unutulmaya yüz tutmuş mesleklerini, Muğla ekonomisine katkı sunan kişileri, geleneksel yaşam biçimlerini ve yerel değerlerini kayıt altına alarak kentin tarihine önemli bir not düşüyor. Her bölümde yeni yüzler, meslekleri, mesleki hatıraları ile ekonomiye sundukları katkılar ele alınıyor.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Muğla Valiliği, yeni bölümler çekmeye devam ediyor. Aralıklarla yayımlanan bölümler ilk günden itibaren pek çok değeri ve onlara ait hatıraları paylaşarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı; yapımın önümüzdeki dönemde de Muğla'nın tarihi, kültürel ve ekonomik kimliğine katkı sunan yeni yüzleri tanıtma misyonunu sürdüreceği ifade edildi.

Vali Dr. İdris Akbıyık'ın açıklaması

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık belgeseller hakkında şunları söyledi: "Bizim tarihimizden kaynaklanan, kültürümüzden kaynaklanan çok değerli vatandaşlarımız var, sanatkârlarımız, zanaatlarımız var, geleneklerimiz, göreneklerimiz var, tarihi çınarlarımız var. Bunların da topluma tanıtılması, bizim Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz, sosyal medya ile uğraşan arkadaşlarımız çok güzel Muğla belgeselleri yapıyorlar ve ciddi destek ve ilgi görüyor Muğla’da. Ve en çok izlenme ve beğeni alan paylaşımlarımız Muğla’nın Değerleri. Birçok bölüm yapıldı. Özellikle de toplumun kabul gördüğü bazıları kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarımız gibi bölümler hazırladılar. Bundan sonra bu devam edecek. Biz Muğla’mızı her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Bu değerlerimiz de hem bunların yaşatılması, tarihi bir not düşülmesi anlamında önemli, hem de devamı anlamında önemli. Bir bakır işçiliğinden tutup Helvacı Amca’ya kadar birçok değerlerimiz var. Önceki bölümde Milas Çomakdağ’ında, yine Milas’ta başka bir mahallemizde, zurna-davul ile ilgili bir belgesel yapıldı. Gerçekten çok beğeni topluyor ve bize en çok da bunların devam etmesi yönünde talep geliyor. Biz de bunu 13 ilçemiz ile Muğla’mız yeryüzü cenneti her şeyiyle, insanıyla, sanatıyla, doğasıyla, tarımıyla, ormanıyla bunları yaşatmak, hem turizm anlamında hem de bunların tarihi bir not düşülmesi anlamında topluma tanıtmak için bu belgeselleri yapıyoruz. Yapan arkadaşlar çok başarılı. Hepsine teşekkür ediyorum".

MUĞLA VALİLİĞİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ‘MUĞLA’NIN DEĞERLERİ’ BELGESEL DİZİSİ, KISA SÜREDE BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTI.