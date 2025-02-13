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Muğla'nın Marmaris İlçesinde 13 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımın olmadığı bir bölgede 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:48
Muğla'nın Marmaris İlçesinde 13 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'da 13 Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 13 düzensiz göçmen başarıyla kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Taşlıca Mahallesi'nde karadan ulaşımın mümkün olmadığı bir alanda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ve yardım talep ettiği bilgisi alındı.

Hızla Yardım Ekipleri Yönlendirildi

Gelen ihbar doğrultusunda, bölgeye yardım ekipleri hızla yönlendirildi. Ulaşım zorluğuna rağmen, ekipler belirlenen noktada yaptıkları operasyonla, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu toplam 13 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz Göçmenler Teslim Edildi

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu tür operasyonların, güvenli göç yollarının sağlanması ve insan hayatının korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanmaktadır.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Taşlıca Mahallesi'nde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 3'ü çocuk 13 düzensiz göçmen kurtardı.

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