Muğla Sahillerinde Kurban Bayramı Son Günü Yoğunluğu

Muğla, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olarak, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle Fethiye ilçesinde, tatilciler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu Plajı'nda yoğun kalabalıklar oluşturdu.

Kumburnu Plajı'na girişte zaman zaman araç kuyruğu oluşurken, havanın sıcaklığı 32 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçüldü. Tatilciler, sahilde denize girerek serinlemeye çalışırken, bazıları su sporları ile keyifli anlar yaşadı.

Macera arayan tatilciler, Babadağ'dan yamaç paraşütü yaparak muhteşem Ölüdeniz manzarası'nı izleme fırsatını yakaladılar.

Bodrum ilçesinde de sahillerde önemli bir hareketlilik yaşandı. Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde tatilciler denizin keyfini çıkarırken, bazıları da kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Ayrıca, Marmaris ve diğer ilçelerdeki sahillerde de yoğun kalabalık gözlendi, tatilcilerin bayram coşkusu sahillere yansıdı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Fethiye ilçesinde tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında yoğunluğa neden oldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Fethiye ilçesinde tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında yoğunluğa neden oldu.