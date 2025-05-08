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Muğla Seydikemer'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gerçekleşen kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri ulaştı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 14:47
Muğla Seydikemer'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Muğla Seydikemer'de Otomobil Kazası

Muğla'nın Seydikemer ilçesi, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar arasında 1 çocuk da bulunuyor.

Olayın Detayları

Kaza, bekir D. (66) idaresindeki 48 FG 482 plakalı otomobil ile Yılmaz Y. (32) yönetimindeki 48 FC 707 otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Olay, Yayla Ceylan Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine kaza yerine intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılar için hemen müdahale etti. Kazada yaralanan sürücü Yılmaz Y. ile aynı araçta bulunan 1 çocuk ve 4 diğer kişi sağlık ekipleri tarafından Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

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