Muğla Seydikemer'de Siyanür Tespit edildi: 18 Yaşındaki Neslinur Topal Öldü

Muğla Seydikemer'de siyanür tespit edildi: 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde 24 Kasım’da aynı aileden üç kardeşin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla başlayan olayda, 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde ailenin ikamet ettiği evde siyanür maddesi tespit edildi.

Olayın seyri

24 Kasım’da Neslinur Topal, Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal zehirlenme şüphesiyle Seydikemer Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Durumu ağırlaşan Neslinur Topal, bilinç kaybı ve kalp durması üzerine önce Fethiye Devlet Hastanesi'ne, ardından acil müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Neslinur Topal hayatını kaybetti. Diğer kardeşler Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal'ın bilincinin açık olduğu, ancak zehirlenme şüphesiyle hayati tehlikelerinin devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

İnceleme ve soruşturma

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Muğla, İzmir ve Ankara AFAD personeli tarafından zehirli gaz ölçüm cihazlarıyla olay yerinde inceleme yapıldı ve kardeşlerin ikamet ettiği evde siyanür maddesi tespit edildi.

AFAD ekipleri, siyanürün kaynağının belirlenmesi amacıyla evin kendisinden ve ikametin bitişiğinde bulunan un fabrikasından yem, un, buğday ve diğer ürünlerden numuneler aldı. Alınan numuneler gerekli kimyasal incelemelerin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilecek.

Soruşturma ve laboratuvar incelemeleri devam ediyor; yetkililer olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

