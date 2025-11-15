Muğla U13 Kızları Konya'da Şampiyonluğu Zeybek'le Taçlandırdı

U13 Kızlar Türkiye Hokey Şampiyonası'nı 4-3 kazanarak şampiyon olan Muğla İl Karması, kupasını Muğla zeybeği ile kutlayarak büyük ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:28
Konya'da hem saha başarısı hem kültürel zafer

U13 Kızlar Türkiye Hokey Şampiyonası'nda zirveye çıkan Muğla İl Karması, sadece saha performansıyla değil, kutlama biçimiyle de büyük beğeni topladı.

Finalde ev sahibi Konya İl Karmasını 4-3 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu olan Muğla takımı, maçın oynandığı Konya Hokey Sahası'nda coşkulu anlar yaşadı.

Tamamı GSB Spor Okulları sporcularından oluşan ekip, madalyalarını ve kupalarını aldıktan sonra sahada toplanarak farklı bir kutlamaya imza attı. Zaferin sesi yerine kendi kültürlerini ön plana çıkaran genç sporcular, Muğla zeybeği müziği eşliğinde zeybek oynadı.

Kupayı havaya kaldıran kızların zeybek performansı, izleyicilerden bol alkış aldı. Bu anlar hem takımın şampiyonluk sevincini hem de Muğla'nın kültürel mirasını Konya'da gururla sergilemesini simgeledi.

Genç hokeycilerin bu anlamlı kutlaması, turnuvanın hafızalara kazınan kareleri arasında yerini aldı.

