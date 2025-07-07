Muğla Valisi Akbıyık, 15 Temmuz Saldırısını İncelemek İçin Marmaris'te

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında konakladığı Marmaris'teki oteli ziyaret ederek Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin saldırısından kalan izleri inceledi.

O dönem yürütülen incelemelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı otelin, FETÖ mensupları tarafından saldırıya uğraması neticesinde oluşan tahribatın izleri, otel yönetimi tarafından saklı tutuluyor. Tahribatın üzerine temizlik ve onarım yapılmadan bırakılması, o gecenin hatırasını koruma amacı taşıyor.

Otelin Genel Müdürü Cihan Baykara, inceleme sırasında Vali Akbıyık’a, saldırının izlerini taşıyan ve o günden beri konaklamaya kapalı kalan iki aile odasını gezdirdi. Baykara, o gece yaşanan olayları detaylı bir şekilde aktararak odalardaki kurşun izleri, tahribatlar ve el bombasının bıraktığı izleri gösterdi.

İnceleme sonrasında açıklama yapan Vali Akbıyık, 15 Temmuz’un Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz millete karşı kurulmuş tarihteki en büyük tuzaklardan biri olduğunu vurguladı. Akbıyık, "Odalardaki kurşun izleri ve kırık camlar, o geceki saldırının şiddetini gözler önüne seriyor. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı çağrıyla tüm Türkiye'de 7'den 70'e meydanlara inerek hain darbe girişimini durdurdu," dedi.

Vali Akbıyık, konuşmasında ayrıca, bu otelde şehit olan Mehmet Çetin, Nedip Cengiz Eker ve o gece Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Gülşah Güler başta olmak üzere 15 Temmuz şehitlerini ve tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında konakladığı Marmaris'teki otelde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin saldırısından kalan izleri inceledi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında konakladığı Marmaris'teki otelde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin saldırısından kalan izleri inceledi.