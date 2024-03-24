Muğla ve Bursa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 kaçakçı ve 173 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen Kalkan-16 operasyonlarında göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik önemli başarılar elde edildiğini duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadesini kullandı. Operasyonların Göç İdaresi Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü belirtti.

Muğla ve Bursa merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 göçmen kaçakçılığı organizatörünün Muğla, İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te yakalandığını ve bunlardan 7'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Bursa'da ise 4 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Operasyonlar sonucunda önemli miktarda Türk lirası ve dijital materyallere el konulduğunu bildiren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.