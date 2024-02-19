Muğla ve İzmir'de göçmen avı: 71 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, web sitesinde yaptığı duyuruyla Dikili yakınlarında can sallarındaki bir grup kaçak göçmen olduğunu bildirdi. Bölgeye Sahil Güvenlik botunun yönlendirildiği duyuruda belirtildi.

Yunanistan'ın Türk kara sularına terk ettiği iki can salındaki 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Dikili yakınlarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) ile lastik bot içindeki 38 düzensiz göçmen belirlendi ve Sahil Güvenlik botuyla engellendi. Kurtarılan ve ele geçirilen toplam 77 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum yakınlarında lastik bot içinde kaçak göçmenler bulunduğunu belirledi. Bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Yunanistan'ın Türk kara sularına terk ettiği lastik bottaki 32 kaçak göçmen, kurtarıldı. Kurtarılan kaçak göçmenlerin 4'ü çocuktu. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.