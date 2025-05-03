DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.712.216,78 0,73%

Muğla ve Manisa'da FETÖ Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Muğla ve Manisa'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklanırken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 10:34
Muğla ve Manisa'da FETÖ Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Muğla ve Manisa'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Bu operasyon, örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Muğla'nın Menteşe ve Fethiye ilçeleri ile Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 4'ü adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından değerlendirilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla ve Manisa'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla ve Manisa'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'deki Çökme Olayında Yol Trafiğe Kapandı, İnşaat Mühürlenecek
2
Van'da Şiddetli Rüzgar Çatılara Zarar Verdi
3
TÜBİTAK Başkanı Aydın: TEKNOFEST, Gençlerin Hayallerine Ortak Oluyor
4
Akaryakıt Fiyatlarında Çifte İndirim Müjdesi: Pazartesi ve Çarşamba Dikkat!
5
Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı
6
İtalyan Terzi Raniero Mancinelli: Dördüncü Papa İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Antalya'da Drift Atan Sürücüye 88 Bin Lira Ceza

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!