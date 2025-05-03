Muğla ve Manisa'da FETÖ Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Muğla ve Manisa'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Bu operasyon, örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Muğla'nın Menteşe ve Fethiye ilçeleri ile Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 4'ü adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından değerlendirilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla ve Manisa'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.