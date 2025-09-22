Muğla'ya 8 Ayda Yaklaşık 2,5 Milyon Yabancı Turist

SABRİ KESEN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine sahip Muğlayı yılın 8 ayında 2 milyon 494 bin 898 yabancı turist ziyaret etti.

Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü Muğla, denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra tarihi zenginlikleri ve lüks konaklama tesisleriyle de öne çıkıyor. Kent, her yıl milyonlarca turist ağırlarken, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bir bölümü de Muğla'da konaklamaya devam ediyor.

Bu veriler, AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere dayanıyor.

Ziyaretçi Sayıları ve Ülkeler

Muğla'ya en çok turist gönderen ülkeler sırasıyla şu şekilde gerçekleşti: İngiltere 1 milyon 45 bin 467 kişi, Rusya 280 bin 887 kişi, Polonya 218 bin 853 kişi, Almanya 156 bin 132 kişi ve Hollanda 65 bin 919 kişi. Diğer ülkelerden gelen turist sayısı ise 727 bin 640 oldu.

GETOB Başkanı Cengiz Aygün'ün Değerlendirmesi

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, AA muhabirine 2025 sezonunun genel olarak iyi geçtiğini belirtti. Muğla'nın İngiltere pazarında önemli bir konumu olduğunu vurgulayan Aygün, "Yaptığımız çalışmalarda geçmiş dönem gelen İngilizleri mukayese ettiğimizde 2024 yılına göre yüzde 5 civarında gerileme söz konusu. Bunun çok sebebi var. İngiltere-Türkiye çıkışlarında eksiklik yok biz yüzde 5'lik misafirlerimizi Antalya'ya kaptırmış durumdayız. Marmaris özelinde İngiliz pazarında rekabet oluştu. Dalaman Havalimanı'na gelen İngilizlerin yüzde 60-65 oranında Marmaris'e gelirken bu oran Fethiye'ye geçmiş durumda. İngiliz pazarı biraz daha Fethiye'ye kaydı. Bölge olarak Türk misafirlerle bu açığımızı kapattık." dedi.

Aygün, okulların açılmasından sonra da tesislerdeki doluluk oranlarının yüksek olduğunu belirterek, "Doluluk olarak haziran, temmuz, ağustos aylarını yüzde 90'ların üzerinde kapattık. Bugün itibarıyla bölgemizde dolulukla ilgili bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

Polonya Pazarı ve Gelecek Planları

Aygün, Polonya pazarındaki artışa dikkat çekerek şunları söyledi: "Polonya son 4-5 yılda Türkiye'nin pazar farklılığını yaratmak, farklı pazarlar oluşturmak adına ciddi bir girişimde bulunduğu bir pazarımız. Biz, Polonya'dan inanılmaz derecede misafir beklentisi oluşturduk ülke olarak ve bunu da gerçekleştiriyoruz. Polonya, Antalya, Dalaman ile Bodrum'da ciddi potansiyel oluşturuyor. Turizmciler de fuarlara katılıyor, bölgeyi tanıtıyor ve ciddi yatırımlar yapıyor. Hollanda pazarının yerini, Polonya almış durumda. Polonya pazarını canlı tutmak için fuarlara katılım sağlayacağız."

Pazar Çeşitliliği ve Fiyat Endişeleri

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise turist sayısından ziyade turistin Türkiye'ye bıraktığı gelirin önemine dikkat çekti. Esin, İngiliz pazarında az da olsa düşüş yaşandığını, Polonya pazarında hareketlilik bulunduğunu ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, "Bizim pazarlarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Esin, fiyat artışlarına işaret ederek, "Okullar açılana kadar iç pazar etkili oldu. Yerli turist can suyu oldu gibi bir hareketlilik getirdi. Bizim önümüzdeki yılları planlamamız lazım. Burası yabancı turiste de pahalı gelmeye başladı. Ciddi bir fiyat politikası gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

