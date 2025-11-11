Muğla'ya Şehit Ateşi: Astsubay Emrah Kuran

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken düşen C-130 kazasında şehit olan Astsubay Emrah Kuran'ın şehadet haberi Muğla Milas'taki babaevine ulaştı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 23:42
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Baba Ocağına Ateş Düştü

Askeri erkan tarafından haberin aileye verilmesinin ardından, oğlunun şehit olduğunu öğrenen baba Osman Kuran gözyaşlarına boğuldu. Şehidin Milas Ekinambarı Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı.

Görev ve Aile Hayatı

Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görev yapan Astsubay Emrah Kuran'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Ailenin ve mahalle sakinlerinin derin üzüntüsü dikkat çekti.

