Muğla'ya Şehit Ateşi: Astsubay Emrah Kuran

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Baba Ocağına Ateş Düştü

Askeri erkan tarafından haberin aileye verilmesinin ardından, oğlunun şehit olduğunu öğrenen baba Osman Kuran gözyaşlarına boğuldu. Şehidin Milas Ekinambarı Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı.

Görev ve Aile Hayatı

Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görev yapan Astsubay Emrah Kuran'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Ailenin ve mahalle sakinlerinin derin üzüntüsü dikkat çekti.

