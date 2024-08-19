Muğla Yatağan'da Orman Yangını: Baba ve Oğlu Tutuklandı

Muğla’nın Yatağan İlçesinde Orman Yangını Üzerine Tutuklamalar

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili olarak baba ve oğlu gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Yava Mahallesi'nde çıkan yangına ilişkin Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş. (47) jandarma tarafından yakalandı.

Adli Süreç ve Savcılık İfadeleri

Gözaltındaki iki kişi, sağlık kontrolünden geçirildi ve daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkan şüpheliler, tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi. Savcılık ifadelerinde, olay günü saat 10.00 sıralarında arılarına bakım yapmak üzere bölgeye gittiklerini ve körüğü çakmakla tutuşturduklarını, bunun dışında ateş yakmadıklarını beyan ettiler.

Şüpheliler, görevlerini tamamladıktan sonra körüğü söndürdükten sonra bölgeden ayrıldıklarını iddia etti. Ancak, görgü tanıkları yangının arı kovanlarının bulunduğu yerde başladığını bildirdi.

İzin Durumu ve Soruşturma Gelişmeleri

Ayrıca, yapılan incelemelerde şüphelilerin arıcılık faaliyeti için gerekli izinlere sahip olmadığı belirlendi. Olaya ilişkin olarak M.Ş. ve oğlu İ.Ş., yangına sebep olmakla suçlanıyor ve adli süreç devam etmekte.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.