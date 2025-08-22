DOLAR
Muğla Yatağan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Hacıveliler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 5 helikopter, 2 uçak ve kara ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 20:08
Güncelleme: Yangının kontrol altına alındığı bildirildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Hacıveliler Mahallesi sınırlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 5 helikopter, 2 uçak, arazöz ve orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği havadan ve karadan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden gelecek yeni bilgilendirmeler bekleniyor.

