Muğla Yatağan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme: Yangının kontrol altına alındığı bildirildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Hacıveliler Mahallesi sınırlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 5 helikopter, 2 uçak, arazöz ve orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği havadan ve karadan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden gelecek yeni bilgilendirmeler bekleniyor.