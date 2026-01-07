Muhammet Ali Künkcü Yeniden Seçildi — Aydın Demir Madeni Eşya Odası'nda Güven Tazeledi

Genel Kurul ve Seçim

Aydın Demir Madeni Eşya Torna Tesviye ve Sıhhi Tesisatçılar Odası’nın 23’üncü Olağan Genel Kurulunda başkanlık seçimi yapıldı. Muhammet Ali Künkcü, 23 yıldır sürdürdüğü görevine tek listeyle girdiği seçimde yeniden seçilerek güven tazeledi.

Seçim, yoğun katılıma sahne olan AYESOB Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Genel kurulda divan başkanlığını Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Hayrettin Yıldırım üstlendi; salon tamamen dolarken çok sayıda oda başkanı ve esnaf Künkcü'yü yalnız bırakmadı.

Künkcü'nün Meslek Hikayesi ve Mesajı

Muhammet Ali Künkcü, aynı zamanda AYESOB Başkanı olduğunu hatırlatarak meslek hayatına dair şunları paylaştı. 40 yıl önce sanayiye çırak olarak başladığını, ustalarının yanında mesleği öğrendiğini ve kendi iş yerini açtığını belirtti. Daha sonra Demirci Odası Başkanlığı görevine seçildiğini ifade eden Künkcü, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Oda başkanlığında 23 yılı geride bıraktık. Bu süreçte üyelerimiz beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sanayide her zaman abi-kardeş gibi olduk. Dertleri birlikte paylaştık, salgınlar ve krizler yaşadık ama dayanışmamızdan asla vazgeçmedik. Esnafımızın bu güveni benim için çok kıymetli. Bugün buradaysam, bunu onlara borçluyum"

Künkcü, AYESOB Başkanlığı sonrası sorumluluğunun arttığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eskiden 600 kişilik bir yapının sorumluluğunu taşıyorduk, bugün ise 54 bin esnaf ve sanatkarımız var. Yükümüz ağır ama esnafımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bazı arkadaşlarımız beni daha sık aralarında görmek istiyor, bu konuda haklılar. Ancak şunu bilsinler ki, bir işleri olduğunda randevu almalarına gerek yok, kapım her zaman açık"

Yönetim ve Denetim Kurulu

Genel kurulda tek listeyle gidilen seçim sonucunda Muhammet Ali Künkcü üyelerin oylarıyla yeniden oda başkanlığına seçildi. Künkcü başkanlığındaki yönetim kurulunda Sebahattin Aydın, Osman Ağır, Volkan Bingör, Volkan Özçineli, Ertuğrul Cengiz ve Mehmet Çetindağ yer aldı. Denetim Kurulu’na ise Ahmet Sertkaya, Ahmet Büyüktarakçı ve Engin Maraç seçildi.

Künkcü, birlik seçimlerinde de yeniden aday olduğunu belirterek kendisine destek veren tüm esnaf ve sanatkarlara teşekkür etti.

AYDIN DEMİR MADENİ EŞYA TORNA TESVİYE VE SIHHİ TESİSATÇILAR ODASI’NIN GENEL KURULUNDA, 23 YILDIR ODA BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ SÜRDÜREN MUHAMMET ALİ KÜNKCÜ, YENİDEN BAŞKAN SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.