Muharrem İnce, İBB'yi Ziyaret Etti: İmamoğlu'na Destek Açıklamalarıyla Gündeme Geldi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İBB'yi ziyaret ederek Ekrem İmamoğlu'na destek verdi ve Türkiye'nin gidişatına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:58
Muharrem İnce, İBB'yi Ziyaret Etti: İmamoğlu'na Destek Açıklamalarıyla Gündeme Geldi

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İBB'yi Ziyaret Etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyaret etti. Ziyaret, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının hemen ardından gerçekleşti.

İmamoğlu'na Destek için Saraçhane'de

İnce, Saraçhane'deki İBB binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'na destek vermek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti. “Bugün bu ülkede yaşayan herkes, yargının yanlış kararları ve üniversite yönetimlerine yapılan baskılar sonucunda malımızın, mülkümüzün yüzde 10'unu bir günde kaybettik. Hepimiz fakirleştik. AK Parti'li kardeşlerimin de şunu bilmesini isterim; onlar da fakirleşti,” diye konuştu.

Türkiye'nin Geleceği Üzerine Kaygılar

Türkiye'nin karanlık bir geleceğe sürüklendiğini savunan İnce, bu duruma karşı dayanışmanın önemine vurgu yaptı. “Sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla, siyasi partilerle ve bütün muhalefet güçleriyle direnmek zorundayız,” dedi.

Özgür Özel'den İnce'ye Veda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretin ardından İnce'yi İBB binasından uğurladı. Özel, gazetecilerin “İnce'nin partiye katılması gündemde mi?” sorusunu, “Bugün dayanışma için buradaydı. Bunları Ankara'da konuşuruz.” şeklinde yanıtladı.

Hukuktan ve Adaletten Yanayız

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, partilileri ve vatandaşları, Özgür Özel'in bu akşam saat 20.30'da Saraçhane'de yapacağı konuşmaya davet etti. Günaydın, “Vatan Emniyet süreci, Çağlayan Adliyesi'ne evrilirse burayı da her türlü gücümüzle tutmaya devam edeceğiz. Biz hukuktan yanayız. Biz adaletten yanayız.” ifadelerini kullandı.

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