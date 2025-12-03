Muhtar Dilek Demir'den 3 Engelliye Tekerlekli Sandalye Desteği

Muradiye Mahallesi'nde 3 Aralık'ta anlamlı ziyaret

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir, mahallede yaşayan 3 engelli vatandaşı ziyaret ederek tekerlekli sandalye hediye etti.

Ziyaret, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen anlamlı bir etkinlik olarak kayda geçti. Muhtar Demir, engelli bireylerle sohbet edip ihtiyaçlarını dinledi ve günlük yaşamlarını kolaylaştıracak destekleri teslim etti.

Etkinlik sırasında engelli vatandaşların ihtiyaçlarına dikkat çekildi ve dayanışma ile birlik mesajı verildi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Demir, destek çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Muhtar Dilek Demir, engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurgulayarak çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇE KAYMAKAMI NECDET ÖZDEMİR, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDENİ İLE AİLELERİ ZİYARET EDİP NAKDİ YARDIMDA BULUNARAK ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI.