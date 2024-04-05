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Muhtarlık yarışında 42 erkek adayı ardında bıraktı

Erzurum’da yaşayan Şeyda Ateş (35), bölgede yaşayan kadınları ısrarları ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde muhtar adayı oldu. Seçimlerde rakibi olan 42 erkek adayını geçen Ateş, mahallenin muhtarı oldu.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 13:53
Muhtarlık yarışında 42 erkek adayı ardında bıraktı

Bir markette kasiyerlik yaparak hayatını sürdüren Şeyda Ateş, mahallede yaşayan kadınların da ısrarı ile Erzurum’un Palandöken ilçesindeki Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi için muhtar adayı oldu. Anadolu Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bitiren Ateş, 31 Mart seçimlerindeki muhtarlık seçimlerinde galip geldi. Rakibi olan 42 adayı ardında bırakan Şeyda Ateş, 3 bin 139 oy alarak sandıktan birinci olarak çıktı.

Muhtarlık seçimlerine katılmasında, kadınların ısrar ve taleplerinin etkili olduğunu ifade eden Ateş, bu talepleri yerine getirmek için çalışacağını belirtti. Mahallede örnek proje ve çalışmalara imza atacaklarını söyleyen Şeyda Ateş, seçimlerde kadınların gücünü bir kez daha ortaya koyduklarını da ifade etti.

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