Multidisipliner Ayasofya Lisansüstü Öğrenci Kongresi 2023 Başladı

Akademik Dünyanın Buluşma Noktası: Multidisipliner Ayasofya Lisansüstü Öğrenci Kongresi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Multidisipliner Ayasofya Lisansüstü Öğrenci Kongresi", Ayasofya Yerleşkesi Gülhane binasında başladı. Kongre, her iki üniversitenin tanıtım filmlerinin gösterimiyle açıldı.

Açılışta Eğitim Sistemi Eleştirildi

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, açılış konuşmasında, 2023 yılında vefat eden, uzun yıllar birlikte çalışma fırsatını bulduğu Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı’yı rahmetle andı. Afyoncu, Osmanlı'dan günümüze eğitim sisteminde yaşanan gelişmelere değinerek, Avrupa'nın 18. yüzyıldaki eğitim reformlarını yakalayamadığımızı vurguladı. Bunun sonucunda hızlı bir şekilde lisansüstü eğitim kurulumları gerçekleştirilmek zorunda kalındığını ifade etti.

Doktora Eğitimi: Güncel Bir Gereklilik

“Yapay zeka çağında doktora, memleket meselesi” diyen Afyoncu, Türkiye’nin eğitim sisteminin hızla dönüşmesi gerektiğinin altını çizdi. Lisansüstü eğitimdeki yetersizliğe dikkat çeken Afyoncu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2017 yılından itibaren verilen destekle birlikte doktora mezun sayısının artmaya başladığını belirtti.

Yeni Eğitim Yaklaşımları Üzerine Düşünceler

Afyoncu, farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerini örnek vererek, lisans eğitim süresinin ve yapay zeka ile zenginleşen yeni nesil öğrenme yaklaşımlarının gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Öğrencilere yönelik tavsiyesinde ise, geleceğin dinamiklerini anlamak için çok yönlü bir eğitim almalarının önemini vurguladı.

Geçmişten Geleceğe Bağlantı Kurarken

FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe, iki üniversitenin işbirliğinin anlamını vurgularken, tarihi vakıf kültürüne atıfta bulundu. Gökçe, dijital bağlantıların bireylerin sosyal ilişkilerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Kongrede Disiplinlerarası İşbirlikleri Teşvik Ediliyor

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, kongrenin, farklı disiplinlerden gelen genç araştırmacıların bir araya gelerek bilimsel paylaşımlara imza attıklarının altını çizdi. Kongre, sosyal bilimlerden mühendislik, sanattan sağlık bilimlerine kadar geniş bir yelpazede özgün araştırmaların sunulacağı bir platform sunuyor.

Geleneksel Türk Sanatları Sergisi

Öğrencilerin minyatür, hat, tezhip ve çini çalışmalarının yer aldığı "Geleneksel Türk Sanatları" sergisi ve grafik tasarım bölümü öğrencilerinin poster sergileri de kongrede yer alacak.

Kongre, FSMVÜ Ayasofya Medresesi ve Gülhane binasında 2 gün boyunca çeşitli oturumlar ve etkinliklerle devam edecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Multidisipliner Ayasofya Lisansüstü Öğrenci Kongresi"nin açılışı yapıldı. FSMVÜ Ayasofya Yerleşkesi Gülhane Binasında akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen kongrenin açılışında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu konuşma yaptı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Multidisipliner Ayasofya Lisansüstü Öğrenci Kongresi"nin açılışı yapıldı. FSMVÜ Ayasofya Yerleşkesi Gülhane Binasında akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen kongrenin açılışında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu konuşma yaptı.