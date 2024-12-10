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Mumbai'de Kontrolden Çıkan Otobüs Feci Kaza Yaptı: 7 Ölü, 49 Yaralı

Mumbai'de kontrolünü kaybeden bir otobüs, yaya yoluna girdi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:57
Mumbai'de Kontrolden Çıkan Otobüs Feci Kaza Yaptı: 7 Ölü, 49 Yaralı

Mumbai'de Otobüs Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan’ın Mumbai şehrinde meydana gelen trajik bir olayda, kontrolünü kaybeden bir otobüs yaya yoluna girdi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti ve 49 kişi yaralandı.

Olayın Detayları ve Yaralılar

Yerel basında yer alan haberlere göre, Mumbai’nin Kurla bölgesinde fren sistemindeki bir arıza, otobüsün kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Kontrolden çıkan otobüs, yaya yoluna girerek çeşitli araçlara çarptıktan sonra bir sitenin duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonrasında, yetkililer yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirdi. Olay, bölgedeki halk arasında büyük bir paniğe ve üzüntüye neden oldu.

Bu tür kazaların önlenmesi için yetkililerin daha fazla önlem alması gerektiği vurgulanıyor.

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