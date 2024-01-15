Mumları bu geceden hazırlayın! Bolu'nun o ilçelerinde saatlerce elektrik kesintisi!

BOLU ilçelerinde 15 Ocak Pazartesi günü planlı bir elektrik kesintisi gerçekleşecek. Elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi mahallelerin etkileneceği konusu, SEDAŞ tarafından duyurulan liste ile netlik kazandı. MUDURNU ilçesindeki kesintiler, belirli saat aralıklarında gerçekleşecek ve şu mahalleleri kapsayacak: İşte detaylar...





BOLU İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

15 Ocak Pazartesi, 10:00-13:00 saatleri arasında etkilenecek mahalleler ve sokaklar şunlardır: KAYGANA mahallesinde 50.YIL 1. SK., 50.YIL 2. SK., BEŞKAVAK SK., BOLU, KANARYA, MEZBAHANE SK., TEVFIK TÜRESIN sokakları.





15 Ocak Pazartesi, 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar ise AŞAĞI, ORTA, YUKARI mahallelerinde ABANT YOLU CD., ACAR SK., ALPAGUT YOLU, ANAYOL CD., ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, MUDURNU YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokakları.

15 Ocak Pazartesi, 14:00-16:00 saatleri arasında etkilenecek mahalleler ve sokaklar şunlardır: 100. YIL, KURTLAR mahallelerinde GÖYNÜK YOLU, KURTLAR KÖYÜ sokakları.

BOLU ilçelerindeki bu kesintiler planlı çalışmaların bir parçası olup, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılmaktadır. Vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceği konusunda bu duyurulara göz atabilirler. Elektrik kesintileri, belirtilen saatlerde ilgili mahallelerde ve sokaklarda geçici olarak elektrik alımını etkileyecek ancak belirtilen sürelerin sonunda normale dönmesi beklenmektedir.

BOLU ilçelerinde planlanan elektrik kesintileri, 15 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek ve şu mahalleleri etkileyecek:

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ:

GÖYNÜK ilçesindeki elektrik kesintisi, 15 Ocak Pazartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında olacak. AKÇAALAN, ARIKÇAYIRI, ASAGIKOZCAGIZ gibi mahallelerde, AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, BOLU BİLECİK YOLU gibi sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ:

GEREDE ilçesindeki kesintiler ise 15 Ocak Pazartesi günü 10:00-16:00 saatleri arasında gerçekleşecek. AHMETLER, ÇOBANLAR, DÜMENLER gibi mahallelerde, APSARI MAHALLE YOLU, GEREDE KARABÜK BAĞLANTISI gibi sokaklarda elektrik kesintisi olacak.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

MERKEZ ilçesindeki elektrik kesintisi 15 Ocak Pazartesi günü 10:00-12:30 saatleri arasında yaşanacak. ÇIKINLAR, OKÇULAR, SAĞLIK mahallelerinde 3648 sokak, GURBET SK., MÜJDE SK. gibi sokaklarda elektrik kesintisi olacak.

Her bir kesinti planlı çalışmaların bir parçası olarak SEDAŞ tarafından duyurulmuştur. Elektriklerin belirtilen saatlerde kesileceği ve belirtilen sürelerin sonunda normale döneceği hatırlatılıyor. Vatandaşlar, elektrik kesintilerinin etkilenecekleri mahalleleri ve saatleri kontrol etmek için SEDAŞ'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. Elektrik kesintileri geçici bir süreliğine olacak ve belirlenen plan doğrultusunda ilerleyecektir.