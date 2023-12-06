Münbiç'te esnaf kepenk indirdi: 'Vergi' adı altında toplanan haraca esnaftan protesto!

Suriye'nin Halep ilinde, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunan Münbiç'de esnaf, örgütün "vergi" adı altında yaptığı haraç uygulamasını protesto etmek amacıyla kepenk kapattı. Sosyal medya üzerinden aşiretler tarafından yapılan çağrılara ilçe merkezindeki esnafın büyük bir kısmı katıldı.

PKK/YPG'nin aldığı vergi adı altındaki haraçlar, hayat pahalılığı ve elektrik-su kesintilerine karşı tepki gösteren Münbiç esnafı, daha önce de kepenk kapatma eylemleri düzenlemişti. İşgal altında olan bölgede esnaf baskılara dayanamadı ve kepenk kapattı.

Münbiç, Ağustos 2016'dan bu yana PKK/YPG'nin işgali altında. ABD, ilçenin IŞİD'den temizlenmesi sonrasında PKK/YPG'nin çıkacağına dair taahhüt vermiş, ancak bu taahhütü yerine getirmemişti.

Türkiye ve ABD, 2018'de "Münbiç Yol Haritası"nda anlaşmıştı, ABD'nin gecikmeleri nedeniyle bu yol haritası tamamlanamamıştı. Rusya ise 2019'da Türkiye ile yaptığı anlaşma çerçevesinde terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti.

Ancak tüm bu anlaşmalar ve taahhütlere rağmen PKK/YPG, Münbiç'teki işgalini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu'na (SMO) karşı saldırılar da devam ediyor.