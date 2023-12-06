Münbiç'te esnaf kepenk indirdi: 'Vergi' adı altında toplanan haraca esnaftan protesto!

Suriye'ye bağlı Halep ilinde terör örgütüne karşı protesto başlatıldı. Halep'in Münbiç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskılarından bunalan esnaf kepenk kapattı. Terör örgütünün işgali altında olan ilçede 'vergi' adı altında toplanan haraçlar esnafa isyan ettirdi.

Münbiç'te esnaf kepenk indirdi: 'Vergi' adı altında toplanan haraca esnaftan protesto!
Yayın Tarihi:

Suriye'nin Halep ilinde, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunan Münbiç'de esnaf, örgütün "vergi" adı altında yaptığı haraç uygulamasını protesto etmek amacıyla kepenk kapattı. Sosyal medya üzerinden aşiretler tarafından yapılan çağrılara ilçe merkezindeki esnafın büyük bir kısmı katıldı.

PKK/YPG'nin aldığı vergi adı altındaki haraçlar, hayat pahalılığı ve elektrik-su kesintilerine karşı tepki gösteren Münbiç esnafı, daha önce de kepenk kapatma eylemleri düzenlemişti. İşgal altında olan bölgede esnaf baskılara dayanamadı ve kepenk kapattı.

Münbiç, Ağustos 2016'dan bu yana PKK/YPG'nin işgali altında. ABD, ilçenin IŞİD'den temizlenmesi sonrasında PKK/YPG'nin çıkacağına dair taahhüt vermiş, ancak bu taahhütü yerine getirmemişti. 

Türkiye ve ABD, 2018'de "Münbiç Yol Haritası"nda anlaşmıştı, ABD'nin gecikmeleri nedeniyle bu yol haritası tamamlanamamıştı. Rusya ise 2019'da Türkiye ile yaptığı anlaşma çerçevesinde terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti.

Ancak tüm bu anlaşmalar ve taahhütlere rağmen PKK/YPG, Münbiç'teki işgalini sürdürüyor.  Suriye Milli Ordusu'na (SMO) karşı saldırılar da devam ediyor. 

Öne Çıkanlar
Resmen yıllarca hata yapmışız! Sarmanın aslında bu şekilde pişmesi gerekiyormuş Resmen yıllarca hata yapmışız! Sarmanın aslında bu şekilde pişmesi gerekiyormuş
SGK bu kadrolara KPSS puanıyla alım yapıyor! Başvuru yapan uzman yardımcısı olacak: İşte aranan şartlar SGK bu kadrolara KPSS puanıyla alım yapıyor! Başvuru yapan uzman yardımcısı olacak: İşte aranan şartlar
Buz gibi soğukta ceplere alev aldıran zam! Hem oduna hem kömüre okkalı zam geldi: Fiyatlar dudak uçuklatıyor Buz gibi soğukta ceplere alev aldıran zam! Hem oduna hem kömüre okkalı zam geldi: Fiyatlar dudak uçuklatıyor
Çok Okunanlar
Ogün Samast davasında duruşma ertelendi: Ogün Samast'a yurt dışı yasağı kararı! Ogün Samast davasında duruşma ertelendi: Ogün Samast'a yurt dışı yasağı kararı! Zafer Partisi'nden İYİ Parti'ye 'İttifak' çağrısı! Zafer Partisi'nden İYİ Parti'ye 'İttifak' çağrısı! İYİ Parti kan kaybetmeye devam ediyor: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu istifasını duyurdu! İYİ Parti kan kaybetmeye devam ediyor: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu istifasını duyurdu! Birleşmiş Milletler'den açıklama: Gazze'de güvenli bir yer yok! Gazze kuzey ve güneyden bombardıman altında! Birleşmiş Milletler'den açıklama: Gazze'de güvenli bir yer yok! Gazze kuzey ve güneyden bombardıman altında! Rusya Başkanı Putin bomba yüklü savaş uçakları eşliğinde BAE'ye gitti! Rusya Başkanı Putin bomba yüklü savaş uçakları eşliğinde BAE'ye gitti! Eski Milli Futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşi Saldırıya Uğradı! Eski Milli Futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşi Saldırıya Uğradı!