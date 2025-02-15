Münih Güvenlik Konferansı'nda Hint-Pasifik'te Gerilimler Tartışıldı

Münih Güvenlik Konferansı'nda Gerilimler Ele Alındı

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC 2025) "Hint-Pasifik'te Gerilimler" panelinde, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde Pekin ve Manila yönetimi arasında yaşanan gerginlikler masaya yatırıldı.

Panelde, Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen, ABD'li senatör Christopher Coons ve Çin'in eski Londra Büyükelçisi Fu Ying konuşmacı olarak yer aldı.

Manalo, ABD'deki yönetim değişikliklerine rağmen iki ülke arasındaki işbirliğinin ve Hint-Pasifik bölgesinde özgür, müreffeh bir düzenin korunmasına yönelik taahhütlerin sürdüğünü vurguladı. Ayrıca, Güney Çin Denizi'ndeki gerilimin artma potansiyeline dikkat çekti.

Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesi içindeki faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun olduğuna inanan Manalo, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) atıfta bulundu. Bazı ülkelerin deniz hukukunu yeniden yorumladığını ve bunun gerginliklere neden olduğunu belirtti.

Manalo, sorunları uluslararası hukuk çerçevesinde çözümlemek için diyaloğa açık olduklarının altını çizerken, "Biz yalnızca kendi münhasır ekonomik bölgemiz içinde haklarımızı kullanıyoruz. Bunun nasıl kışkırtıcı olabileceğini anlayamıyorum. Aksine bu, hukukun tanıdığı hakların bir beyanıdır" şeklinde ifade etti.

Panelde konuşan Fu, Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrar sağlamak için tüm ülkelerin sorumluluk alması gerektiğini belirtirken, Çin'in bu konuda oldukça başarılı olduğunu vurguladı. Fu, "Çin'i şu anda endişelendiren şey, hak iddia eden ülkelerin arkasında ABD'nin gölgesinin bulunması. Bu durum Çin tarafını alarma geçiriyor" dedi.

ABD'li Senatör Coons, uluslararası hukukun önemine değinerek mevcut kurallara riayet edilmesinin, özellikle Güney Çin Denizi'nde yaşanabilecek sorunların önüne geçileceğini ifade etti. Joe Biden yönetiminin, Çin ile iletişim hatlarını açık tutma çabalarına dikkat çekerek, "Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için hızlı ve etkili iletişim kurma yeteneğine sahip olmamız gerekiyor. Bunun mevcut yönetimde korunması ve daha da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.