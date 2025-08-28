DOLAR
Murat Emir: Milli Dayanışma Komisyonu 'Terörsüz Türkiye' İçin Çerçeve Bekliyor

Murat Emir, Milli Dayanışma Komisyonu'nun 'Terörsüz Türkiye' hedefine katkı sunacak çerçeve çalışmalarını sürdürdüğünü ve TBMM'nin Gazze gündemindeki olağanüstü toplantısına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 19:19
CHP Grup Başkanvekili Emir'in değerlendirmeleri

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Komisyonun bugünkü toplantısında önceki dönem Meclis başkanlarını dinlediklerini, başkanların Komisyonun çalışmalarına ışık tutacak önemli deneyimler paylaştığını belirtti.

"Bu Komisyon, bir yasal düzenleme çalışması yapamayabilir. Ama biz burada Türkiye'nin barışı, demokrasisi, adaleti adına bir çerçeve yapılmasını bekliyoruz ve bunu yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Toplantının son derece olumlu geçtiğini kaydeden Emir, bu çerçevenin çizilirken Türkiye'nin temel sorunlarının bütüncül şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı. Komisyonun asıl amacının, toplumsal barışı sağlayacak ve terörü kalıcı olarak bitirecek çalışmaların öncüsü olmak olduğunu söyledi ve bu süreçte hukuk devletinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Emir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin olarak da, "İsrail saldırganlığı ve artık soykırıma varmış olan vahşet, bir türlü durdurulamamıştır." ifadelerini kullandı.

Emir, TBMM Genel Kurulunun yarın "Gazze" konusunda olağanüstü toplanacağını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapacağı açıklamaları dikkatle dinleyeceklerini belirterek, tüm siyasi partilerin toplantıya katılmasının önemine işaret etti.

