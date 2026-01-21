Murat Hançer yeniden başkan seçildi — Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası

Olağan genel kurulda 98 oyla güven tazelendi

Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası’nın olağan genel kurulunda, Murat Hançer ve Mehmet Cici listeleriyle yarıştı. Seçimler sonucunda Murat Hançer yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Genel kurul, Havran Belediyesi kışlık düğün salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve oda başkan adayları birer konuşma yaparak seçimlerin hayırlı olmasını diledi; konuşmalarda esnafa birlik mesajları verildi. Ardından esnaf sandık başına giderek oylarını kullandı.

Yapılan sayım sonucunda Murat Hançer 98 oy alırken, rakibi Mehmet Cici 84 oyda kaldı; 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerin ardından ilk tebrik Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’den geldi. Ersoy, "Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Murat Hançer ve ekibini kutluyor, tüm pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tekrar başkanlığa seçilen Murat Hançer teşekkür konuşmasında birlik ve beraberliği vurguladı: "Pazarcı esnafımızın takdirleri ile yeniden göreve seçilmenin gururunu yaşıyoruz. Biz büyük bir aileyiz; odamızı ortak akılla, hep birlikte yöneteceğiz. Sen-ben yok, biz varız. Bugün bu demokrasi şölenimize katılan Belediye Başkanımız Emin Ersoy’a, oda ve birlik başkanlarımıza ekibim adına teşekkür ediyorum".

