Murat Kurum: "Anketlerde 1,5-2 puan öndeyiz"

İstanbul için yapılan son anketlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün akşam katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kurum, TGRT Haber, TGRT EU ve TGRT FM ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Heyecanın sahada her geçen gün arttığını belirten Kurum, İstanbul'un liyakatsiz yönetimden kurtulup hizmetle ve eserle buluşmasını sabırsızlıkla bekleyen vatandaşların desteğini hissettiklerini dile getirdi.

Kurum, "Anketlerde 1,5-2 puan öndeyiz" diyerek, sahadaki olumlu tablonun anketlere de yansıdığını ifade etti. Önceki seçimlerde olduğu gibi yine algı oluşturmak amacıyla yapılan anketlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, "31 Mart akşamı biz kazanacağız. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizle Saraçhane'ye yürüyeceğiz. Anketlerde de 1,5-2 puan öndeyiz. Hatta bazı araştırmacıların bunun daha da artacağı, kararsız seçmenin sandıkta tercihini hizmetten yana kullanacağına dair görüşleri var" şeklinde konuştu.