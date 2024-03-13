Murat Kurum Canlı Yayında Seçim Tahmini ve Masasındaki Son Anketi Paylaştı

İmamoğlu'na Eleştiriler ve İstanbul'un İhtiyaçları!

Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, şehrin gerçek ihtiyaçlarına odaklanılması gerektiğini vurguladı. İstanbul'da yaşayanların ulaşım sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Kurum, belediyenin gençlerin umudu olması gerektiğini belirtti.

Seçim Tahmini: "Biz Kazanacağız!"

Canlı yayında seçim tahminlerini de paylaşan Kurum, 31 Mart'taki seçimlerde kazananın kendileri olacağını iddia etti. Rakiplerinin ne yaparsa yapsın, sonucun kendileri lehine olacağını öne süren Kurum, İstanbul'un tüm kesimlerinin bu zaferi kutlayacağını ifade etti.

Kurum'un Vaatleri ve Projeleri!

İstanbul'un geleceği için vaatlerini sıralayan Kurum, kentsel dönüşüm, ulaşım sorunlarına çözüm, ve afet risklerine karşı hazırlık gibi konularda projelerini açıkladı. Metro ve toplu taşıma alanında yapılacak yatırımlarla İstanbul'un ulaşımını rahatlatacaklarını belirtti.

İstanbul'un Gerçek İhtiyaçları ve Çözüm Önerileri!

Kurum, İstanbul'un gerçek ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerini dile getirirken, şehrin trafik sorunlarına, ulaşım alternatiflerine ve kentsel dönüşüme odaklanılması gerektiğini vurguladı. Şehrin dönüşümünü bilimsel ve katılımcı bir şekilde yöneteceklerini ifade etti.