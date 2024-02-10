Murat Kurum’dan İstanbul’a spor müjdesi: Marka şehir olacağız

Murat Kurum, TMOK Başkanı Uğur Erdener'le Görüştü: İstanbul'un Spor Vizyonu



Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında İstanbul'un spor kenti olması ve olimpik felsefeyi benimseyenlerin yaşadığı bir şehir olma hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların önemine vurgu yapan Kurum, Erdener'e spor alanındaki güçlü vaatler ve destekler için teşekkür etti.

İstanbul'un Spor Vizyonu Tartışıldı

Murat Kurum, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, İstanbul'u sporda dünya başkenti yapma hedefinin bir adımı olarak bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. İstanbul'un sporcu yetiştirme noktasında ilçe ilçe, mahalle mahalle nasıl daha etkin bir şekilde çalışabileceğini ve olimpiyatların şehre katkısını ele aldıklarını ifade etti. Ayrıca, olimpiyatların getireceği sporcuların ulaşım, konaklama, güvenlik ve iletişim gibi kalıcı planların istişare edildiğini dile getirdi.

Olimpik Şehir İstanbul İçin Hedef 2036

Kurum, İstanbul'un olimpik felsefeyi benimseyen bir şehir haline gelmesi için çalışacaklarını ve bu doğrultuda hedeflerini 2036 Olimpiyat Oyunları'na odakladıklarını belirtti. Sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Kurum, İstanbul'u spor alanında marka bir şehir haline getirme vizyonunu paylaştı.

İstanbul'un Spor Altyapısı Güçlenecek

Murat Kurum, İstanbul'u sporda marka bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini ve bu doğrultuda altyapı çalışmalarını güçlendireceklerini ifade etti. Özellikle 2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapabilme potansiyeli için çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi. Ayrıca, gençlerin spor olanaklarını artırmak için mahallelerde yeni tesislerin yapılacağını ve spor salonlarının kullanımını kolaylaştıracaklarını belirtti.

Kurum'dan Erdener'e Teşekkür

Murat Kurum, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'e spor alanındaki çalışmaları desteklediği için teşekkür ederek, İstanbul'un spor vizyonunu birlikte güçlendireceklerini vurguladı. Konuşmasının ardından Erdener, Kurum'a teşekkür ederek, İstanbul'un spor kenti olma hedefine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.