Murat Kurum: “Erdoğan’a Kanal İstanbul’dan önce başka öncelikler var derim”

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, Cüneyt Özdemir’in YouTube’taki kanalında konuk oldu ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Seçimle ilgili konuşan Kurum, dikkat çeken bazı açıklamalarda da bulundu.

Murat Kurum, yayın esnasında “Kanal İstanbul ile ilgili her gün soruyor. Çünkü soracak başka bir şeyi yok. Kanal İstanbul bizim önceliğimiz olan bir iş değil.” şeklinde konuştu. Bunun üzerine Cüneyt Özdemir, Kurum’a “Peki Erdoğan, Kanal İstanbul’u yapalım dese, ona da başka önceliklerimiz var diyebilir misiniz?” sorusunu yöneltti. Murat Kurum ise “Tabi derim, neden demeyeyim” şeklinde yanıt verdi.

“İmar affı değil, imar barışı”

Cumhur İttifakı tarafından İBB Başkan adayı olarak gösterilen Murat Kurum, imar affı ile ilgili olarak da çarpıcı ifadeler kullandı. Cüneyt Özdemir’in sorduğu “İmar affı ile ilgili olarak pişman mısınız?” sorusuna Murat Kurum, “Öyle bir işlem yapmadık. Benden önce çıktı o. Ama imar affı değil, imar barışı” şeklinde yanıt verdi.