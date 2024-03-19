Bist 100
8.798,78 0%
DOLAR
32,34 0,19%
EURO
35,11 -0,26%
ALTIN
2.227,29 -0,23%

Murat Kurum: “Erdoğan’a Kanal İstanbul’dan önce başka öncelikler var derim”

AKP İBB Başkanı Adayı Murat Kurum, katılmış olduğu canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, açıklamalarında “Kanal İstanbul bizim önceliğimiz” değil ifadelerine de yer verdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 11:31
Murat Kurum: “Erdoğan’a Kanal İstanbul’dan önce başka öncelikler var derim”

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, Cüneyt Özdemir’in YouTube’taki kanalında konuk oldu ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Seçimle ilgili konuşan Kurum, dikkat çeken bazı açıklamalarda da bulundu.

Murat Kurum, yayın esnasında “Kanal İstanbul ile ilgili her gün soruyor. Çünkü soracak başka bir şeyi yok. Kanal İstanbul bizim önceliğimiz olan bir iş değil.” şeklinde konuştu. Bunun üzerine Cüneyt Özdemir, Kurum’a “Peki Erdoğan, Kanal İstanbul’u yapalım dese, ona da başka önceliklerimiz var diyebilir misiniz?” sorusunu yöneltti. Murat Kurum ise “Tabi derim, neden demeyeyim” şeklinde yanıt verdi.

“İmar affı değil, imar barışı”

Cumhur İttifakı tarafından İBB Başkan adayı olarak gösterilen Murat Kurum, imar affı ile ilgili olarak da çarpıcı ifadeler kullandı. Cüneyt Özdemir’in sorduğu “İmar affı ile ilgili olarak pişman mısınız?” sorusuna Murat Kurum, “Öyle bir işlem yapmadık. Benden önce çıktı o. Ama imar affı değil, imar barışı” şeklinde yanıt verdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye yüksek rakam için hep bilgi verildi! Promosyon almadan önce bunu bilen yaşadı

Emekliye yüksek rakam için hep bilgi verildi! Promosyon almadan önce bunu bilen yaşadı

Acil nakit arayanlara 100.000 TL hızlı kredi! O banka kimliğiyle gelene veriyor

Acil nakit arayanlara 100.000 TL hızlı kredi! O banka kimliğiyle gelene veriyor

KPSS'siz memur olmak isteyenler dikkat! Kızılay beklenen memur alımını duyurdu

KPSS'siz memur olmak isteyenler dikkat! Kızılay beklenen memur alımını duyurdu

Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak! 38 il için kadro açıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak! 38 il için kadro açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı
2
Tunç Soyer’den mal varlığı açıklaması geldi
3
Mansur Yavaş son anket sonuçlarını paylaştı!
4
Konya’da otobüs durağında facia! 4 kişi hayatını kaybetti!
5
Murat Kurum: “Erdoğan’a Kanal İstanbul’dan önce başka öncelikler var derim”
6
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: “kazanamazsam geleceğimi düşünmeliyim demiş”
7
Meteoroloji uyarmıştı! Çığ yolları kapattı

Bu fiyata ikinci el bilem yok! Dacia Sandero 517 bin TL'ye satışa çıktı

Emekli maaşının asgari ücrete tamamlatacak formül açıklandı: Bununla birlikte en düşük maaş 17.002 TL oluyor

Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak! 38 il için kadro açıldı

Yok artık dedirten zam: Nisan'da farklar ile birlikte 47500 TL üzerinde ödenecek

Vakıfbank kredi musluğunu açtı! 78.000 TL'ye kadar kredi şartları kaldırıldı: İşte ödeme tablosu

Acil nakit arayanlara 100.000 TL hızlı kredi! O banka kimliğiyle gelene veriyor

İstanbullulara az önce duyuru geldi! Bu tarihte tamamen kesilip böyle devam edecek

O ilde ekmek fiyatları 1 TL'ye indi! 30 gün boyunca vatandaş bayram edecek

18 yaşını geçen her birey sadece TC kimliği ile başvurarak binlerce lira ikramiye alabiliyor

KPSS'siz memur olmak isteyenler dikkat! Kızılay beklenen memur alımını duyurdu

Annelere 1500 TL+1000 TL taptaze destek! Sadece o şartı taşımak yetecek

Emekliye yüksek rakam için hep bilgi verildi! Promosyon almadan önce bunu bilen yaşadı