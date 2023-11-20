Murat Kurum, İstanbul’un 5 yıllık kaybını anlattı: İstanbul kimsenin kariyer planlama yeri değil

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gençlik Kolları’nın Sultanbeyli’de düzenlediği “Gençlerle Biz Bize” programına katıldı. Kurum, İstanbul’un son 5 yılda geriye gittiğini, belediye başkanının kendi gelecek kaygısı peşinde olduğunu söyledi. Kurum, gençlerle soru-cevap yaptı, onlarla kestane yaktı.

Murat Kurum, İstanbul’un 5 yıllık kaybını anlattı: İstanbul kimsenin kariyer planlama yeri değil
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gençlik Kolları'nın "Gençlerle Biz Bize" programında gençlerle buluştu. Programda İstanbul'un son 5 yılına dikkat çeken Kurum, şehrin geriye gittiğini ifade ederek, belediye başkanının kendi gelecek kaygısı peşinde olduğunu söyledi. 

İSTANBUL'UN SON 5 YILI KAYIP

Kurum, konuşmasında İstanbul'un tarihi ve kültürel önemine vurgu yaparak, son 5 yılda şehrin geriye gittiğini belirtti. Seçim zamanında gençlerin hayallerini istismar ederek rant devşirmeye çalışanların, şimdi kendi gelecek kaygıları peşinde olduğunu dile getirdi. İstanbul'un ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bu sorunların çözümünde etkin bir irade ortaya konulmadığını ifade etti.

31 MART SEÇİMLERİ VE İSTANBUL'UN GELECEĞİ

Bakan Kurum, 31 Mart'ta yapılacak belediye başkanlığı seçimlerine odaklanarak, AK Parti'nin İstanbul'un kaybolan 5 yılını geri alacağını belirtti. İstanbul'un hiç kimsenin oyun alanı veya kariyer planlama yeri olmadığını vurgulayarak, şehrin geleceğine dair sözler verdi.

GENÇLERLE SAMİMİ SOHBET VE VAATLER

Programda gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Kurum, gençlerin İstanbul ile ilgili görüşlerini dinledi. Gençlerin sorularına yanıt veren Bakan, çeşitli konularda vaatlerde bulundu. Özellikle spor alanlarının ve parkların düzenlenmesi konusundaki talepleri değerlendirdi ve gençlerle birlikte kestane pişirerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Murat Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? 

Murat Kurum, 1976 yılında Elazığ’da doğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan bir siyasetçidir.

Murat Kurum nereden aday oldu, hangi bölgeden seçildi?

 Murat Kurum, 2023 genel seçimlerinde AK Parti’den İstanbul 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu ve seçildi.

Murat Kurum’un eşi ve çocukları kimdir? 

Murat Kurum’un eşi Fatma Kurum, çocukları ise Ahmet Eymen ve Elif Eylül’dür.

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