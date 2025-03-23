Murat Ongun'un İBB 'Yolsuzluk' Soruşturmasındaki İfadesi Ortaya Çıktı

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savcılık ifadesine ulaşılmıştır. Soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' gibi ciddi iddiaları içermektedir.

Ongun'un Savcılıkta Yaptığı Açıklamalar

Savcılıkta ifadeye çağrılan Ongun, etkin pişmanlık hükümleri hakkında bilgilendirilmesi üzerine, örgüt üyesi olmadığı gerekçesiyle bu olanaktan yararlanmak istemediğini belirtmiştir. Kendisine yöneltilen iddiaları yanıtlayan Ongun, "Bundan işimi iyi yaptığım kastediliyorsa buna diyecek bir şeyim yoktur. Ancak kimseye itibar suikastı yapmam," dedi. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir araştırmada aleyhinde herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini vurguladı.

Maddi Destek İddialarını Reddetti