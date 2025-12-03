Muratlı'da 22° Ay Halesi Gökyüzünü Süsledi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gece görülen 22° Ay Halesi, buz kristallerinin kırılmasıyla oluştu; vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 08:44
Muratlı'da 22° Ay Halesi Gökyüzünü Süsledi

Muratlı semalarında 22° Ay Halesi görüntülendi

Vatandaşlar görsel şöleni cep telefonlarına kaydetti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzüne bakan vatandaşlar, Ay’ın etrafında oluşan parlak ve tam dairesel bir halka ile karşılaştı. Görsel bir şölen sunan bu doğa olayı, bilimsel adıyla 22° Ay Halesi olarak kaydedildi.

Gökbilimciler, Ay halelerinin atmosferin üst tabakalarında yer alan sirüs bulutlarındaki altıgen buz kristallerinin, Ay ışığını 22 derecelik sabit bir açıyla kırması sonucu oluştuğunu belirtiyor. Bu kırılma nedeniyle Ay’ın çevresinde geniş ve net bir çember meydana geliyor.

Halk arasında Ay Halesi’nin, yağmurun veya fırtınanın yaklaştığına işaret ettiği yönünde yaygın bir inanış bulunuyor. Sirüs bulutlarının çoğu zaman hava değişimlerinin habercisi olması, bu inanışı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Muratlı semalarında ortaya çıkan bu nadir doğa olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenerek sosyal medyada yoğun biçimde paylaşıldı.

AY HALESİ İLGİ ODAĞI OLDU.

AY HALESİ İLGİ ODAĞI OLDU.

AY HALESİ İLGİ ODAĞI OLDU.

